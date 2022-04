Alexandre FLAIRE

Je suis actuellement à la recherche d'une alternance en tant qu'assistant chef de projet. J'ai une formation d'ingénieur mécanique et deux ans et demi d'experience professionnelle. Mes différentes expériences professionnelles et internationales m'ont amené à m’intéresser de plus en plus à la gestion de projet.



Mes compétences :

Catia v5

Word – Excel – Powerpoint

Inventor

Solid edge

Ingénierie

CAO

Mécanique

Gestion de projet

