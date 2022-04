Alexandre FLAUX

J'enseigne l'Espagnol ainsi que le Français Langue Etrangère. j'aime beaucoup les langues vivantes car il me semble que grâce à elles, nous pouvons entrer en relation facilement avec des personnes étrangères et, ainsi, partager leur culture et nous enrichir culturellement et humainement.

J'apprécie tout particulièrement le continent latino-américain tant par le caractère optimiste des autochtones que par son histoire passionnante; en effet, les civilisations pré-colombiennes me passionnent en raison de leur développement important ainsi que de certains actes atypiques, rituels et mystérieux que les indigènes pratiquaient régulièrement.

Par ailleurs,j'ai fait un volontariat d'un an au Chili qui m'a beaucoup intéressé et apporté à tout point de vue; j'ai enseigné le français aux jeunes d'un collège et d'un lycée, je donnais des cours d'éducation physique et sportive et je travaillais aussi dans une fondation pour enfants maltraités: j'ai animé différents ateliers sportifs, artistiques et de jeux de réflexion. Travailler au contact de jeunes m'a énormément enrichi. J'ai pu prendre conscience de mes qualités et compétences mais aussi de mes défauts et de mes faiblesses.



