Alexandre FLECHEUX

Je suis étudiant en 2ème année de DUT génie biologique option industries agroalimentaires et biologiques. Je suis très intéressé par le monde microscopique et par les effets positifs ou négatifs que les micro-organismes peuvent avoir lors de la fabrication d'un produit ou encore lors de sa conservation. Je porte également un grand intérêt pour les qualités organoleptiques d'un produit mais aussi au niveau des normes de qualités misent en place par des associations comme l'AFNOR.

Cette année nous travaillons beaucoup sur le génie des procédés et je m'y intéresse beaucoup.



Je souhaiterais poursuivre mes études dans une école d'ingénieur dans un de ces domaines.



Je suis à la recherche d'un stage d'une durée de 10 semaines (du 2 avril 2018 au 15 juin 2018) et je rêverais d'intégrer une maison de champagne pour ce stage. Etant originaire de la marne, je suis en quelques sortes tombé dedans quand j’étais petit.

Je reste tout de même ouvert à toutes propositions de stages dans le domaine de l'agroalimentaire.