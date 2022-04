Alexandre FLEITH

Je travaille dans le domaine de la logistique depuis 2008. J'ai toujours été très curieux avec une soif d'apprendre toujours plus, donc en septembre 2016 j'ai intégré une formation professionnelle de niveau BAC+2 (TSMEL). Diplôme que j'ai obtenu en juin 2018.

Depuis mon entrée en formation, je travaille sur un poste de gestionnaire de stock / animateur d'équipe mais je suis également compétent sur d'autres postes comme l'ordonnancement, le contrôle des préparations/arrimage, expéditions, réceptions, planification, KPI.

Je suis toujours titulaire des CACES 1,3,4 et 5.

Je suis polyvalent, rigoureux, ponctuel et je suis autant à l'aise derrière un ordinateur que sur le terrain.

J'ai également eu l'occasion de diriger des projets d'optimisation comme la réorganisation d'une cellule (stockage, quais de préparation, quais de chargement) ou revoir la planification des créneaux de chargement de conteneurs, tout étant en lien permanent avec le client



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

As400

Reflex