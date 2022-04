Alexandre FLEURY

Présent sur les plus grands événements sportifs mondiaux, Couleur offre la possibilité aux supporters de vivre leur passion à travers des séjours fort en émotion.

Depuis Novembre 2013 j'apporte ma fraîcheur et ma rigueur en créant, commercialisant et en assurant le suivi des packages pour la section football (Coupe du Monde, EURO, Premier League, Liga, Champion's League, Equipe de France, etc...)



Mes compétences :

Pack office

Logiciel R

Marketing

Communication

Relation client

E-commerce

Gestion planning

Sport

Relation fournisseur

Vente

Commerce

Management sportif

Logistique