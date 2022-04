Alexandre FOSSATI

Après plusieurs années passées dans le secteur de la recherche académique, je souhaite maintenant découvrir la recherche industrielles et mettre mes connaissances au service de l'innovation, la communication et le développement dans divers domaines portant sur des nouveaux matériaux complexes.



Ma formation de docteur m'a appris à conduire des projets de recherche, répondre aux demandes de partenaires et organiser une veille scientifique. En tant qu'ancien élève de l'École Normale Supérieure rue d'Ulm de Paris, j'ai une curiosité insatiable lorsqu'il s'agit d'apprendre de nouvelles choses et j'apprécie partager mes connaissances en sciences fondamentales.



Enthousiaste à l'idée d'enseigner, de former et de guider les jeunes générations, j'aime partager ma passion pour les couleurs et la lumière en science. J'apprécie les travaux conventionnels et menée rigoureusement, mais j'aime aussi les projets novateurs et créatifs, qui me sortent de ma zone de confort. J'aspire à pouvoir changer le monde d'une façon raisonnable et laisser une belle trace derrière moi.