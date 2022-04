Alexandre FOUGERES

Ingénieur en Génie Chimique



Laboratoire R&D Maestria - Département "Peintures et revêtements spéciaux"



- Innovation

- Formulation de peintures et résines pour sols et marquage routier

- Développement de nouveaux produits sans COV (sans solvants et en phase aqueuse)

- Homologations (ACQPA, ASCQUER)

- Suivi de chantiers peintures (marquage routier, parkings, nucléaire, établissements de santé, logistique)

- Préconisation de systèmes pour sols

- Optimisation des matières premières et des procédés de fabrication

- Fabrication et application d'échantillons produits

- Suivi des essais et évaluation des performances physico-chimiques

- Veille technologique (matériel de mesure, matières premières)



Mes compétences :

Recherche et Développement

Formulation

Polymères

Génie Chimique