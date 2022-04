Alexandre FRADET

Etudiant à Supméca, école d'ingénieur généraliste en mécanique reconnue par la CTI, je suis actuellement en master en conception et simulation mécanique.



Je fais mon stage de fin d'études chez Legrand North America, au sein de l'équipe ingénieur, et je suis en charge de la rédaction des déclarations environementales et de la formation du processus de rédaction de ces déclarations



Student at SUPMECA Paris, french mechanical engineering school, I'm following a master degree in mechanical simulation and design.



I'm doing my end of studies internship in LEGRAND North America, inside the engineering departement, I'm in charge of the writing of the environmental declarations and the training of the declarations writing process.



I'm looking for a full time position from November 2015.



Mes compétences :

Catia v6

Catia v5

MATLAB

Dymola

Abaqus/CAE

Microsoft Office

ADAMS