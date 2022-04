Alexandre FRANCHIMONT

Intéressé par la conception, les études d’exécution et la gestion de projet, je souhaiterais mettre mes compétences au service d'un bureau d'étude ou d'une entreprise en structure du bâtiment.

Dynamique et volontaire, je suis attiré par l'aspect technique des projets toujours différents et innovants, ainsi que par le relationnel entre les différents intervenants d'un projet de construction.



Mes compétences :

Ingénieur structure