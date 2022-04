Alexandre FRANTZ

Je suis un geek passionné du web depuis plus de 10 ans. Fort d'une expérience professionnelle de plus de 6 ans sur Internet, j'ai collaboré avec de nombreux clients d'envergure tels que Alstom, Ikea, Bell Canada, TD, Via Rail, Bombardier, GM, Air Transat, L'Oréal...



Expert web analytics, j'ai une vision 360° du web : engins de recherche, campagnes marketing, affiliation, réseaux sociaux, présence web. Mon rôle est d'analyser les différents canaux et actifs afin de développer et appliquer des stratégies permettant à mes clients d'augmenter leur rentabilité en ligne, diminuer leurs coûts et rendre leurs clients satisfaits.



Je suis un collaborateur loyal et passioné, je m'investis à 100% dans les projets auxquels je participe. Je m'efforce de contribuer au succès de mes clients grâce à des solutions efficaces et innovantes.



Mes compétences :

Affiliation

Analytics

Google

Google analytics

Google+

Marketing

Marketing web

Omniture

Optimisation

Recherche

Tableaux de bord

Test

Web

Web analytics

Web marketing

website