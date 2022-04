Alexandre FRICOT

Agent commercial en vins et spiritueux indépendant, mes cibles principales sont les cavistes, les restaurateurs et autres métiers de bouches.



Je représente différentes maisons de distribution et vignerons indépendants.



Mes secteurs de prospection sont les départements du Maine-et-Loire (49) et Loire Atlantique (44).



Mon métier est devenue également une passion que je ne cesse d'alimenter par des rencontres, des échanges et des voyages afin de découvrir encore et encore ce riche univers.







Mes compétences :

Cinéma

Commercial

Communication

Dessin

Epicerie fine

Informatique

Jeux vidéo

spiritueux

Video

Vin