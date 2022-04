Alexandre FRIEDRICH

Bonjour à toutes et à tous.



Je suis Alexandre jeune diplômé de BTS

Suite au succès de mon BTS, l'entreprise Meny, qui m'a embauché en tant qu'apprentis il y a deux ans a décidé de me donner ma chance pour me lancer dans la vie active.



Voila comment depuis deux ans maintenant, je suis vendeur sociétés sur la région Nancy et alentours.



Mes missions consistent à développer le portefeuille client et à dispenser toujours un service des plus professionnel.



Réactivité et professionnalisme sont deux qualités indispensable pour performer.



Car nous le savont tous les client attente toujours des service de qualité et pour etre le meilleur il faut savoir faire la difference.



bien cordialement



Mes compétences :

Commercial

Fidélisation client