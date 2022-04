Alexandre FRITSCH

Actuellement apprenti ingénieur Bureau d'Etudes chez Mahle Behr France à Rouffach, je recherche une nouvelle entreprise pour septembre 2016. Je souhaite me réorienter quant au contenu des sujets d'étude et de conception, et je souhaite si possible me rapprocher de Strasbourg.



Poste recherché : apprenti ingénieur, principalement en Bureau d'Etudes ou bureau des Méthodes, mais je suis ouvert à toute proposition.



NB : Je n'ai indiqué dans mes expériences professionnelles que celles liées au domaine de l'industrie et de la mécanique. CV complet disponible.



Mes compétences :

GESTION : Gestion de projet, Analyse de la Valeur,

SCIENCES : Physique (générale et vibratoire), Méca

PRODUCTION : Gestion de production, Supply Chain M

CONCEPTION : Construction méca., dimensionnement d