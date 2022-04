Alexandre GABRIEL Y GALAN

Je suis le contraire d'un spécialiste.



Technicien image de formation, j'ai été pendant des années intermittent du spectacle : assistant opérateur film en fiction et cameraman en documentaire.



Par ailleurs, je me suis passionné par la 3D, et appris différents logiciels, notamment 3dsMax (cours d'un an) et Blender (en autodidacte). Ensuite, pendant cinq, ans j'ai travaillé dans le domaine de la 3D : il s'agissait de faire des numérisations 3D (en franglish on parle de scan 3D) de différents objets, de les modifier (les diminuer ou les agrandir, ce qui nécessitait de le découper en plusieurs pièces) puis de les imprimer en 3D. Ce qu'on appelle le prototypage.



Le hasard m'a amené à devenir journaliste à plein temps dans un magazine qui s'adresse aux professionnels du chiffre (comptables, experts-comptables, commissaires aux comptes), où j'ai eu l'occasion d'écrire, de photographier et même de faire un peu d'infographie. J'y ai également développé une application FileMaker qui devait m'aider à répertorier des données disparates que l'on est amené à rassemble au cours d'une enquête, et dont j'étais plutôt fier. Malheureusement, l'aventure journalistique a pris fin avant que mon application fasse vraiment ses preuves.



Je cherche désormais à mettre en place quelques idées de sites web. Pour bien réaliser ce projet et pour découvrir des nouveaux horizons, je suis inscrit depuis le début septembre à une formation intensive d'intégration et développement web qui se terminera fin novembre, à 3W Academy. Je souhaite par la suite une collaborer avec une agence web.





Retrouvez mon CV sur http://www.doyoubuzz.com/alejandro-gabriel-y-galan







Mes compétences :

3D

Symfony2

HTML

JQuery

PHP

CSS