Alexandre GAGUECHE

Leader d'un marketing de réseau appelé " Paycation Travel ", mon équipe et moi même somme à la recherche de personnes désirant arrondir leurs fin de mois, ou encore des personnes recherchant du travail à plein temps.



Le marketing de réseau représente une réelle opportunité vis-à-vis de personnes en recherche de solutions financières et/ou professionnelles.

Cependant, quel que soit l’objectif de chacun, le marketing de réseau est avant tout un tremplin vers la liberté et vers la création de sa propre entreprise. Chaque personne évolue de manière indépendante (activité non salariée), et est ni plus ni moins que son propre patron. La liberté est totale, ce qui inclut de savoir la gérer.



Mes compétences :

Gestion du temps

Fédérer une equipe