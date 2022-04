Après 22 ans au sein de l'armée de terre, j'ai acquis de l'expérience dans les différents postes que j'ai pu occuper.

Notamment :

Encadrer et former une équipe,

Accueillir du personnel, traiter les e-mails et appels téléphoniques d'un service opérationnel,

Transporter des personnes en tout temps et tout lieux,

Respecter et faire respecter les consignes de sécurité.