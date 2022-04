Alexandre GALLAIS

Jeune diplômé en informatique dans les domaines de l'imagerie et la conception graphique, je suis intéressé par toutes les opportunités d'emploi et de carrière sur des projets innovants et ludiques en accord avec mes compétences.



Mes compétences :

C++

Eclipse

SQL

Merise

JAVA / J2EE

GIMP

Visual studio

Flash

PHP

Blender

Html/css

UML

Python

OpenGL, ITK, VTK, Qt

3d studio max

Cinema4D

Cobol / PACBase