Alexandre GALLE - VITRY

J'a imaginé La Rivière du Bien Etre dans le but de démocratiser le bien-être et plus spécifiquement le bien-être au naturel dans un objectif de développement durable.



L'humain est au cœur de mon activité. Je le fais pour moi, pour mes congénères et pour la planète.



J'ai choisi le secteur de la beauté et du bien-être parce qu'il touche chacun en son for intérieur homme, femme ou enfant.



Ma clientèle : particuliers, professionnels privés ou institutionnels, associations.



Mes compétences :

Gestion

Ressources humaines

Communication

Informatique

Gestion de projet

Comptabilité

Formation

Animation de groupes

Animation commerciale

Animation de formations