Alexandre GAMBART

Passionné d'informatique depuis plusieurs années et constamment à la recherche d'innovations technologiques, je suis intéressé par tout ce qui peux toucher à l'informatique en passant du réseau, du système, de l'infrastructure et de la programmation.



Je suis également attaché au monde de l'open source, et au mouvement du logiciel libre. J'apprends beaucoup par moi-même et j'essaie de maintenir une veille technologique efficace.



Ayant un intérêt grandissant pour le mouvement DevOps , j’ai la chance aujourd’hui d’en faire mon métier.



Mes compétences :

Microsoft Windows

SQL

PostgreSQL

MySQL

Microsoft Office

Microsoft C-SHARP

Linux

Java

HTML5

Active directory

Vmware

Hyper-V

Debian

Sharepoint