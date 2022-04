Alexandre GAMEL

Arrivé au développement informatique par vocation et passion mon parcours professionnel s'est peu à peu généralisé avec prise de responsabilités progressives tant dans la gestion de projets que dans le management.



Par opportunité et soucis d'élargir mes compétences, j'ai eu l'occasion de changer de métier tout en capitalisant sur mes acquis fonctionnels et techniques.



Mes capacités d'adaptation, mon bagage, mes loisirs me permettraient de déployer de nombreuses ressources dans des domaines les plus divers qui ne demandent qu'à me surprendre !



Le but est dans le chemin ...



Mes compétences :

Programmation orientée objet

Objective c 2.0

Apple iOS

C++

Management

Objective-C