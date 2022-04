Alexandre GANGNANT

Passionné par les matériaux de construction, après une formation plutôt technologique très axée sur l'organisation et le suivi de chantier, j'ai opté pour une poursuite d'étude plus théorique et scientifique en passant par un bureau d'étude de structure. Après un double master Mécanique et Ingénierie spécialité Génie Civil et Environnement (master pro et recherche), j'ai commencé une thèse sur la Modélisation Mésoscopique de la rupture quasi-fragile des bétons au sein de l'Institut de Mécanique et d'Ingénierie de Bordeaux. Cette thèse se concentre sur l'apport de pistes de réponses sur le comportement à rupture du béton, matériau quasi-fragile, gouvernée par la présence non-négligeable d'une zone d'élaboration de la rupture. Un couplage expérimentale-numérique permet d'apporter des éléments de réponses sur le développement de cette zone.



Actuellement titulaire d'un doctorat en Mécanique et d'un qualification de maître de conférences, je recherche activement un poste R&D autour de la mécanique et des matériaux de construction.



Mes compétences :

Instruments Topographies

Pack office

Autodesk Robot

Photoshop

Cast3m

Autocad

Essais mécaniques

Abaqus/CAE

Fortran

Python

GIMP

LaTeX