Alexandre GARDETTE

- Ingénieur INSA en Mécanique, promotion 1998

- 3.5 ans d’expérience dans la gérance d’une SARL de menuiserie-charpente bois

- AMOA sur des projets d’évolutions des processus métiers dans le Système d’Information

- Bon intermédiaire entre les métiers et la DSI : bonne capacité à animer des workshops alliant les équipes métiers et IT, bon esprit de synthèse et d’analyse des besoins

- 10 ans d’expérience en gestion de projet et management d’équipes

- Expertise en urbanisation et architecture fonctionnelle des SI

- Bonne maîtrise des processus de Logistique et de Supply Chain Management







Mes compétences :

AMOA

AMOA AMOE

AMOE

BPM

Chef de projet

EAI

ERP

Gestion des stocks

Informatique

Logistique

Management

Process

Production

SAP

SAP ERP

SCM

Stratégie

Supply chain

Supply Chain Management

Système d'Information

Transport