Alexandre GARET

Fort d'un bagage technique en électrotechnique, je suis capable de déterminer, de réaliser et de dépanner une installation électrique.

En complément, suite à une formation en alternance de technico-commercial et une dizaine d'années dans la distribution électrique, je sais également promouvoir des produits en B to B.



Mes compétences :

Gestion du temps et des priorités

Bagage technique et commercial

Vente BtoB

Négociation

E commerce

Web marketing