Alexandre GARILHE

Je suis quelqu'un de franc et sincère. Je suis ambitieux et pointilleux. J'aime le travail en équipe et qu'il soit correctement effectué, le dialogue avec mes collègues est important. Je suis assidu, professionnel et motivé afin que mes objectifs et ceux de mon équipe et mon entreprise soient réalisés.



Mes compétences :

Management

Gestion des fluides

Gestion d'équipe

Gestion de prestataires

Gestion de budget

Reporting

Rapports mensuels, trimestriels, semestriels et an