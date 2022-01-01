Alexandre GARNIER

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SDIS de l'Eure
- Lieutenant SPP
2013 - maintenant
Officier stagiaire - en cours du cursus ENSOSP
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Randstad
- INTERIMAIRE SECTEUR INDUSTRIEL
Saint Denis
2012 - 2013
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SDIS 86
- SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE
2011 - 2013
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SDIS 86
- ENGAGE DE SERVICE CIVIQUE
2011 - 2012
ENGAGE DE SERVICE CIVIQUE CSP DE POITIERS
EN CHARGE DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE POITIERS
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FUTUROSCOPE
- SSIAP 3
Chasseneuil-du-Poitou
2010 - 2011
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PREFECTURE DE L'EURE
- STAGIAIRE
2009 - 2009
STAGE DE FIN D'ETUDE - MISE EN PLACE D'UN POSTE DE COMMANDEMENT INTERSERVICES
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SDIS 27
- STAGIAIRE
2008 - 2008
STAGE DE FIN D'ETUDE - REFORME DE LA DECI
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SDIS 27
- SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE
2006 - 2011