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Alexandre GARNIER

EVREUX

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Évreux dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

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Entreprises

  • SDIS de l'Eure - Lieutenant SPP

    2013 - maintenant Officier stagiaire - en cours du cursus ENSOSP

  • Randstad - INTERIMAIRE SECTEUR INDUSTRIEL

    Saint Denis 2012 - 2013

  • SDIS 86 - SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE

    2011 - 2013

  • SDIS 86 - ENGAGE DE SERVICE CIVIQUE

    2011 - 2012 ENGAGE DE SERVICE CIVIQUE CSP DE POITIERS
    EN CHARGE DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE POITIERS

  • FUTUROSCOPE - SSIAP 3

    Chasseneuil-du-Poitou 2010 - 2011

  • PREFECTURE DE L'EURE - STAGIAIRE

    2009 - 2009 STAGE DE FIN D'ETUDE - MISE EN PLACE D'UN POSTE DE COMMANDEMENT INTERSERVICES

  • SDIS 27 - STAGIAIRE

    2008 - 2008 STAGE DE FIN D'ETUDE - REFORME DE LA DECI

  • SDIS 27 - SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE

    2006 - 2011

Formations

  • IUT De Niort

    Niort 2008 - 2009 LICENCE PROFESSIONNELLE PROTECTION CIVILE ET SECURITE DES POPULATIONS

  • IUT Du Havre HSE

    Le Havre 2006 - 2008 DUT HSE OPTION SECURITE CIVILE

  • Lycée Modeste Leroy

    Evreux 2004 - 2006 BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE

    SPECIALITE SCIENCES DE L'INGENIEUR

Réseau