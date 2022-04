Alexandre GARRETA

Titulaire d'un BTS Aménagement Paysager réalisé en alternance. Ma formation m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences tant en architecture, botanique qu'en génie civil. Je possède des atouts qui me permettront de réussir.

Motivation, rigueur et sens relationnel sont les maîtres mots de mon comportement professionnel.



J'utilise ma créativité et mon sens de l'écoute pour concevoir et accompagner les clients.

Les connaissances technique acquises me permettront de décomposer les ouvrages avant validation.



La mise en perspective sur AutoCad, que je maîtrise, donnera aux clients toute la vision de leurs projets.



Exercer un métier qui me passionne; créer, réaliser des plans, suivre les chantiers du début à la fin représente pour moi un réel enjeu d'avenir et d'épanouissement.



Mes compétences :

Autonomie

Adaptabilité

Analyse des besoins

Créativité

Rigueur

Autocad

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Internet

AutoDesk

Adobe Photoshop