Alexandre Gaté - Assistant en Ressources Humaines

Titulaire d'un Diplôme Universitaire de Technologie en Gestion des Entreprises et des Administrations (DUT GEA) option Ressources Humaines et d'un Baccalauréat Economique et Social option Economique. Je me destine à travailler dans le secteur des Ressources Humaines. Etudiant à l’E2SE de Caen au sein de la formation en alternance Bac+3 « Chargé de Gestion des Ressources Humaines », je recherche un contrat de professionnalisation auprès d’une entreprise pour l’année 2015-2016.