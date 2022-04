Alexandre GAUDIN

L'école SUPTEK propose des formations BTS, Bachelor et Master dans les métiers de la Vente, du Marketing, de la Communication et de la Comptabilité- Gestion.



Nos formateurs, issus du milieu professionnel, ont pour objectif commun de professionnaliser les étudiants et d'apporter les compétences nécessaires à la réalisation de leur projet professionnel.



Cela permet de renforcer la compétence de nos stagiaires et de consolider leur employabilité. Notre méthode : mener des projets d'où salarié et entreprise ressortent gagnants.



Pour cela, nous proposons des formations sur le mode Initial ou en alternance en contrat de professionnalisation ou en stage alterné.



Nous avons aujourd'hui de nombreux partenaires entreprises, grâce à notre équipe chargée de faire le lien entre les besoins des entreprises et nos candidats.