Alexandre GEISER

Amateur d'activités en plein air et de bien être :

- Trail et Marche nordique

- VTT

- Natation

- Musculation et Gym d'entretien

- Nouvelles pratiques d'entraînements



Ancien Coach Athlé Santé à la SCO Sainte Marguerite organisatrice du célèbre semi-marathon Marseille-Cassis.



A l'écoute d'opportunités, je suis intéressé par des postes tels que :

- Éducateur d'activités physiques adaptées

- Coach Athlé Santé

- Formateur aux métiers de l'animation

- Métiers liés au "Sport-Santé"



Mes compétences :

Adaptabilité

Synthèse

Organisation

Auto-critique