Alexandre GENET

Je travaille actuellement dans une société de développement mobile à Paris. Je travaille sur les techniques IOS et Android.



Passionné par les techniques mobiles et par les challenges créer par ces nouvelles pratiques. J'ai donc choisi d'étudier la sécurité des téléphones Android lors de mon master à Oxford Brookes University, où j'ai été diplômer en novembre 2013.



Les cours ont couvé le développement et les techniques réseaux et j'ai été en stage dans des entreprises de tailles différentes et un domaine d'activité diver. Cette expérience m'aide à comprendre les différents besoins de ces entreprises.





Mes compétences :

Objective c

IOS

PHP

JAVA

Javascript

HTML

SQL

C

Cocoa

JQuery

IPhone

C++

C#

Linux

Windows serveur

Android