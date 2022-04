Alexandre GERARD

Bonjour !



J'ai le plaisir d'animer Inov On, un Groupe de Service B2B de 300 personnes où nous tentons de cultiver une certaine idée du bonheur ...



Né en 1995, notre aventure n'a pas été qu'un long fleuve tranquille.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter notre blog :



Nos valeurs co-construites forment le socle de notre action collective :

- La performance par le bonheur

- Cultiver l'amour du client

- Equipes respectueuses et responsables

- Esprit d'ouverture / Ouverture d'esprit



Nos activités sont réparties en 2 pôles :



Intervention sur site :

- CHRONO Flex

- CHRONO Watt

- Chronolink

- CHRONO Box



Conseils et Communication :

- MargeUp

- Fruizz

- Cueilleuse d'Histoires



Retrouvez nous sur : - Tel : 02 51 800 000





Peut-être demain partagerez-vous notre aventure, en tant que collaborateur ou partenaire !

D'ici là, très belle journée à tous :-)



Mes compétences :

BTP

Hydraulique

Développement

Achat

Transport

Maintenance

International

Industrie

Réseau

Flexible