Alexandre GERBAUD

Diplômé en 2012 d'une école d'ingénieur (EPF, spécialité informatique) réalisée en alternance chez Bull, j'ai depuis effectué des missions dans le domaine de la virtualisation de serveurs.

A travers différents projets d'intégration en clientèle (Douane, Ministère de la Défense, AIFE, URSSAF, Conseil Général de l'Essonne...), j'ai acquis des compétences et certifications sur des produits tels que VMware vSphere et Red Hat Enterprise Virtualization.

Mes principales missions concernent :

- la mise en œuvre et l'intégration de solutions de virtualisation de type nouvelles infrastructures

- la conduite d'opérations d’évolution des infrastructures clients : mise à niveau, P2V, V2V...

- la réalisation de documentation (installation, exploitation...)

- le transfert de compétences



Mes compétences :

Virtualisation

Red Hat

Microsoft Windows Server

VMware

Service client