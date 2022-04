Alexandre GERZAGUET

Je suis élève ingénieur à l'Institut Français de Mécanique Avancée (IFMA) située à Clermont-Ferrand (63) au sein du pôle Machines, Mécanismes et Systèmes.



Dynamique et motivé, je souhaiterais intégrer une équipe de Recherche et Développement lors d'un stage d'assistant ingénieur de quatre mois (été 2016).

Par ailleurs, concevoir des robots tels que des rovers pour l'industrie spatiale, par exemple, reste mon premier objectif.



J'envisage d'effectuer des stages hors France et même de travailler à l'étranger.

La mobilité à l'international apporte des capacités d'écoute et de compréhension, ainsi qu'une ouverture d'esprit indispensables à tout bon ingénieur.



Je compte le sérieux, la ponctualité, la persévérance, la rigueur et l’engagement parmi mes meilleurs atouts.

Ma motivation et mon ambition me mènent vers un désir d'excellence.







Mes compétences :

CATIA v5 & v6

Microsoft Word

Microsoft Visual Studio C++

Microsoft Excel

Mathématica

Matlab