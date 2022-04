Je réalise le chiffrage des appels d'offre dans le domaine du GENIE CLIMATIQUE ainsi les études d'exécution (plans et notes de calcul).

Mes 20 ans d'entreprise me permettent d'avoir un regard pertinent tant sur les dossiers d'appel d'offre que sur les dossiers d'exécutions.

Je suis inscrit sur VIADEO dans le but de développer mon activité.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle