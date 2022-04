Alexandre GHESQUIÈRE

Jeune diplômé d'un BTS en informatique,je suis actuellement a la recherche d'un emploi.



Je recherche principalement un emploi dans le développement informatique où dans le développement réseau conformément à ma formation.



J'ai très peu d'expérience (excepté un stage de 6 semaines en informatique) mais je suis prêt à apprendre plus dans le milieu où je souhaite travailler.



Mes compétences :

Java

SQL

Personal Home Page

NetBeans

Microsoft Visual Studio

JavaScript

HTML

ECLiPSe

CodeBlocks

C++

C Programming Language

Android