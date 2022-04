Alexandre GHIRCOIAS

Aujourd'hui en fonction chez Sogeti, j'assure le rôle d'Incident Manager sur un grand groupe industriel et technologique français, présent au niveau international dans les domaines de l’aéronautique, astronautique, de la défense et de la sécurité.



Diplômé en tant que Manager des Systèmes d'Information (BAC+5 - titre homologué RNCP niveau I), je souhaite mettre à profit et développer mon capital de connaissances en technique, gestion de projet mais surtout management.



Mon cursus à l'eXia-CESI de Strasbourg, m'a permis, grâce notamment aux nombreux stages que j'ai pu faire durant la formation, acquérir, en plus des compétences théoriques, des compétences pratiques très utiles à mon épanouissement personnel.



Entreprenant, curieux et ouvert d'esprit de nature, j'éprouve un réel intérêt à travailler en équipe de par l'apport bénéfique que cela implique, aussi bien sur le plan technique qu'humain.



Mes compétences :

Communication

TOEIC

ITIL Foundation V3

Gestion de projet

Communication interne

Management de transition

Business Objects

Communication de crise

Gestion de la relation client

Microsoft Office

Formation interne

Certification ITIL (OSA)