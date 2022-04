Alexandre GILBERT

Doté d’un bon esprit analytique, ma curiosité et ma rigueur me permettent de m’adapter aux problématiques propres au métier d’ingénieur.

J'apporte mon savoir faire et mon sens du relationnel au sein du groupe Thalès (Thales Services, Airborne Systems et Thales Avionics) depuis 8 ans.

C'est à travers des domaines aussi variés que la guerre électronique, l'avionique mais aussi les systèmes de gestion électronique de documents que j'ai forgé mon expertise en terme d'informatique industrielle et d'informatique de gestion.

Attiré par les nouveaux défis, mon prochain objectif est de m'envoler vers le Canada afin d'y poursuivre ma carrière et découvrir une nouvelle culture de l'entreprise.



Mes compétences :

Ada

C

C++

GNU/Linux

UNIX

Systèmes embarqués

PHP

SQL

Testing

Agile Development

Méthode agile