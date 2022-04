Alexandre GILLOT

Après une dizaine d'années passées dans le secteur de la remise en forme, dont quatre en tant que directeur de centres, j' ai récemment entrepris de modifier mon univers professionnel.

Ce passif au sein de groupes de franchises m'a permis d'appréhender globalement l'entreprise, le réseau et leur développement.

Fort de cette diversité d'expériences en tant que coach, commercial, puis gérant, je présume que mes facultés de vente, de communication et de management sont mes atouts d'adaptabilité principaux.

En outre, je connais les exigences de rentabilité d'une entreprise et ce que cela implique comme rigueur mais aussi comme mutualisation d'énergies diverses.



Mes compétences :

Adaptabilité

Persuasion

Management

Empathie

Autonomie professionnelle