Alexandre GINETTI

Etudiant de 19 ans qui vient de finir son DUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations).

Je suis à la recherche d'un contrat d'alternance pour faire une licence professionnelle Gestion de la Paie et du Social dans la région Marseillaise où Niçoise (la licence est à Marseille et j'habite chez mes parents à Antibes).

Je maîtrise la saisie comptable des opérations courantes sur les logiciels Quadratus et SAP.

Je maîtrise la saisie des virements sur CashProOnline de la Bank of America.

J'ai un mois d'expérience en cabinet comptable et deux mois d'expérience au service trésorerie d'une firme transnationale.



Mes compétences :

Quadratus Compta/Quadratus Paie