Alexandre GIRAUD

Bière Art est spécialisée dans la promotion et le développement de la bière artisanale française.



Ses activités sont réparties sur trois axes :

► le conseil et le placement de bières artisanales françaises pour vos événements,

► des offres sur-mesure personnalisées pour votre entreprise et votre comité d'entreprise,

► et l’accompagnement en communication des brasseurs et de leurs événements dédiés.



- Vous êtes une entreprise ou un CE et souhaitez ajouter une touche originale à votre événement ? Vous voulez surprendre vos collaborateurs, partenaires et clients avec des bières personnalisées au nom de votre entreprise ? Et tout cela avec des produits régionaux, « Made in France » de qualité ?

Bière Art vous accompagne et vous aide à sélectionner les meilleures bières artisanales disponibles sur le marché.



- Vous êtes brasseur et souhaitez communiquer sur vos produits, vos événements ou votre activité mais manquez de temps ?

Bière Art définit avec vous vos attentes, votre stratégie de communication et vous accompagne sur vos événements.



