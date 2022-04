Alexandre GIRAUD

Passionné depuis toujours par les nouvelles technologies, j’ai commencé mes études au sein d’un DUT Informatique, suivi d’une Licence informatique, m’ayant procurés une forte montée en compétence sur divers domaines techniques (développement, base de données, réseau, système, etc.). Souhaitant m’ouvrir davantage sur des activés de management, j’ai continué mes études en Master MIAGE. Aujourd’hui j’ai développé des compétences en conduite et pilotage de projet notamment grâce à mes expériences en entreprise.



Curieux, polyvalent et créatif. Je fais preuve de beaucoup de sérieux dans mon travail et cherche toujours à être force de proposition. Je m’adapte facilement et j'ai le sens des responsabilités. Ayant un bon relationnel, je favorise toujours une bonne communication entre les personnes.



Je suis également passionné par les voyages et les différentes cultures à travers le monde. Musicien (principalement bassiste et guitariste), j’ai eu l’occasion de jouer au sein de plusieurs groupes. Je suis également très intéressé par le webdesign (UX/UI) et par toutes les dernières innovations technologiques.



Mes compétences :

Gestion de projet

Pilotage d'activité

Java

C#

JQuery

CSS

PHP

XML

UML

SQL