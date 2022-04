Alexandre GODIN

L’agence citoyenne, agence conseil en stratégie et communication, a été créée par des professionnels ayant accumulé une longue expérience dans les domaines institutionnels et médiatiques, du conseil stratégique, ainsi qu’un savoir-faire dans celui de la stratégie communicationnelle, de la définition d’éléments de langage et de discours, de la communication de crise et de l’organisation d’événements.



Comme son nom l’indique, l’agence se veut résolument citoyenne, c’est-à-dire qu’elle privilégie les projets créateurs de valeurs et d’intérêt général. Sa vocation, c’est de mettre en valeur le sens des politiques, des actions, des expressions publiques des organismes et entreprises qui font appel à elle.