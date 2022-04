Je suis Alexandre GOGOUA,greffier et non encore affecté ,j'ai suivi une formation de commercial international car ayant naturellement une très bonne fibre de vendeur ,rompu des techniques de vente et de négociation,je peux à tout moment et partout accomplir des actions efficaces et rentables.Je suis actuellement en quête d'opportunité je veux saisir VIADEO pour agrandir mes relations et intégrer un milieu professionnel de qualité .

J ' ambitionne de devenir un promoteur en vue de servir un jour des famille et d'être épanoui.Cependant, mon sens du relationnel,ma détermination ,mon empathie et mon sens de l'écoute active font de moi un commercial distingué que vous trouverai rarement.merci.



Mes compétences :

Développement commercial

Techniques de vente

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook