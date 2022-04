Alexandre GONNET

Professionnel de l'emballage depuis près de 20 ans, j'occupe actuellement un poste de chef de projet packaging avec la responsabilité d'assurer les développements des emballages primaires et secondaires pour des gammes de produits de fourniture scolaire et de bureau.

Mes objectifs sont de répondre aux cahiers des charges et de respecter les plannings de développement.



J’assume donc aujourd'hui, la gestion de ces développements depuis l’étude de faisabilité jusqu'à la phase d’industrialisation.