Alexandre GOSSE

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’ENSAI spécialisé en ingénierie financière et gestion des risques, je suis non seulement expert en techniques quantitatives et statistiques, mais je dispose également de solides connaissances de la réglementation prudentielle bâloise.

Mon expérience en tant qu’économiste statisticien, puis responsable du pôle analyse du risque de crédit à la Banque de France, m’a permis d’étudier et de participer à l’évolution des règles méthodologiques de cotation de la Banque de France. Dans ce cadre, j’ai complété ma formation par un diplôme de comptabilité gestion en candidat libre et poursuis ma formation avec le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.

L’ensemble de mon parcours atteste de ma capacité d’apprentissage et d’adaptabilité ainsi que de l’investissement fort dont je suis capable dans des domaines qui me sont peu familiers. Mon expérience en tant que manager démontre aussi mon sens de l’organisation à travers la gestion des activités du pôle qui se doit de respecter des délais contraints.



Mes compétences :

Statistiques

SQL

SAS Statistical Package

Microsoft Word

Microsoft SharePoint

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

MS Excel VBA

Java

C++

Analyse financière

R

Risque de crédit

Gestion du risque

Management

LaTeX