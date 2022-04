Alex ,je suis de retour avec mon entreprise je suis indépendant plus d'associée et ne cherche pas en avoir cette entreprise est multips service ,suivant vos besoin pour vos ordinateur ,voiture ,pour des photos ou des films ou pour un promotion entreprise ou artistique vous pouvez contez sur moi suivant mon carne d'adresse et mes compétences dans ses domaines.



Mes compétences :

Publicité

Vente

Musique

Achats

Promotion