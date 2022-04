Alexandre GOURNAY

Actuellement à la recherche d'un poste d'ingénieur d'étude, j'ai suivi le cursus Master Sciences et Technologies, Mention Biologie Moléculaire et Cellulaire de l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)



Techniques de Laboratoire :



Biochimie :

- Dosages de protéines,

- Westren Blot,

- Gel SDS -PAGE,

- Production et Purification d'une protéine de fusion,

- Immunprécipitation,

- Ubiquitination In Vivo



Biologie Moléculaire :

- PCR et PCR Quantitative,

- Genome Editing par la technologie CRISPR/Cas9

- Génération de Vecteur d'expression (Plasmides)



Biologie Cellulaire :

- ImmunoHistochimie,

- Culture Celluaire (Cellules HEK293, COS, U2OS, HeLa),

- Clonage cellulaire,

- FACS



Informatique :

- Utilisation Microsoft Windows et iOS Macintosh,

- Microsoft Office (Word, Exel, PowerPoint),

- Recherche Internet (PubMed, Sciences Direct),

- Utilisation du Logiciel de Traitement de Statistiques "R",

- Photoshop,

- Illustrator