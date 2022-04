Alexandre GOURRIER

Bonjour,



Je pense que ma formation professionnelle et ma compréhension rapide des principes de développements font de moi un développeur compétent.



Je cherche un poste où je serai avec des développeurs senior, des tests automatisés, revues de codes, un langage récent et de bonnes pratiques. Je pense que c'est ce qui me manque pour apporter un maximum aux projets sur lesquels je travaille.



Mes compétences :

CSS 3

Linux

HTML 5

JavaScript

JQuery

MVC

MySQL

PHP

Apache WEB Server

Git

HTML