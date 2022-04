Alexandre GRANUZZO

Chef de Projet avec 8 ans d’expérience dans la gestion d’équipes multi-fonctionnelles, sur un total de 11 années en gestion de projet, dans l’industrie du pétrole et du gaz. Leader pragmatique et orienté résultats avec de fortes compétences analytiques. J'ai d'expérience en planification financière, ainsi qu’en élaboration de scénarios, analyse des investissements et prévision des ventes.



Disponible pour voyager et déménager (Citoyen EU).



Mes compétences :

Budget et Controlling

Évaluation d'entreprise

Modélisation

Leadership

Gestion de projet

Finance d'entreprise

Project Management Office

Contrôle de gestion

Gestion du risque

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Management

Esprit d'équipe

Microsoft Office

Travail en équipe

Coordination