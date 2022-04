Alexandre GRAS

Bonjour,



Je suis issu d'une formation à l'Ecole Supérieur de Commerce et d'Industrie de l'Ain (ESCI). La filière Gestion Industrielle est composée d'enseignements comme la création d'entreprise, la gestion de production, la comptabilité avec de nombreux modules de logistique, de marketing industriel, de qualité mais aussi le droit ou l'économie.

Cet enseignement supérieur compléte ma formation initiale plus technique : un BTS productique mécanique.

La double compétence est réel un atout dans l'industrie.



Mon expérience professionnel à débuter au sein de la société AlphaLaser spécialisé dans la sous traitance laser sur de nombreux secteur d'activité différents.

Puis j'ai complété en mai 2005 mon parcours professionnel en intégrant l'entreprise Vernicolor d'envergure internationale au sein de l'équipe de développement et production dans un secteur de grande série : l'automobile.



Mes compétences :

Automobile

Laser

Logisitique

Ordonnancement

Plannification

Planning

Production